Ecdat topraklarında Türk dili sergisi

KUZEY Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türk Diline Adanmış Portreler sergisi açıldı. Türk Diline Adanmış Portreler sergisi, Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) ile Bayburt Üniversitesi işbirliğinde Üsküp Şehir Müzesi'nde düzenlendi. Balkanlar'daki Türk kültürel mirasına dikkati çekmeyi amaçlayan proje kapsamında, Türk dili ve kültürüne büyük katkılar sunan kişilerin portreleri sergilendi. Sergi, Türk dilinin Balkanlar'daki köklü geçmişine ışık tutuyor.
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Mete Efendioğlu - Editör