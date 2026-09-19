Tarihi mirasımız koruma altında

Vakıf kültürünün izlerini kayıt altına almak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Vakıf Katılım tarafından hayata geçirilen "Vakıf Eserleri Envanter Projesi" kapsamında, Bursa'nın köklü vakıf mirası, Bursa Vakıf Eserleri kitabında kayıt altına alındı. Kent genelindeki 385 vakıf eseri, 34 bin 952 fotoğraf karesiyle kayıt altına alındı.

GELECEK KUŞAKLARA AKTARILIYOR

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Vakıf eserleri, şehirlerin hafızasını, toplumsal dayanışma anlayışını ve medeniyet tasavvurunu bugüne taşıyan kıymetli tanıklardır. Böylesine kıymetli bir mirasın doğru biçimde belgelenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması da ayrı bir önem taşıyor. Biz de bu doğrultuda, Bursa'daki vakıf eserlerini yalnızca tespit etmekle kalmadık; tarihsel bağlamları, mimari nitelikleri ve mevcut durumlarını sistemli biçimde belgeledik. Çalışmamızı, kitapla sınırlamadık; fotoğraf sergisiyle farklı bir anlatım alanına da taşıdık. Vakıf Katılım olarak kurumsal kimliğimizde taşıdığımız vakıf anlayışının bize yüklediği sorumlulukla, geçmişle gelecek arasında köprü kuran çalışmalara önümüzdeki dönemde de katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör