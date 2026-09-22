Kadeş’in yeni nüshası bulundu

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy/Hattuşa Örenyeri'nde yürütülen kazılarda, dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden Kadeş Barış Antlaşması'na ait yeni bir tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı.

Hitit kral sarayının bulunduğu Büyükkale'de keşfedilen parçanın, antlaşmanın Akadça çivi yazılı nüshalarından birinin ön yüzüne ait olduğu bilimsel incelemeler sonucunda anlaşıldı.

BARIŞ GÜNÜ'NDE AÇIKLADI

Yeni parçanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlere ait satırlar içerdiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü'nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu'nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor. Ersoy, "Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkale'de sürdürülen kazılarda, antlaşmanın eksik kalan diğer parçalarının da bulunması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör