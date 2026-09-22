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Giriş Tarihi: 22.09.2026

Türkiye sinemaya doyacak

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Türkiye sinemaya doyacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ikincisi düzenlenen Türkiye Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde yaklaşık 1500 salonda sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl 780 binden fazla seyirciyi ağırlayan festivalde, aralarında Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikâyesi 5'in de yer aldığı 17 yerli ve yabancı film gösterilecek. İki gün sürecek etkinlik boyunca tüm sinema biletleri 90 lira sabit fiyatla satışa sunuldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TÜRKİYE #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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Türkiye sinemaya doyacak
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