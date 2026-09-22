Türkiye sinemaya doyacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı
destekleriyle ikincisi düzenlenen Türkiye
Sinema Festivali, 26-27 Eylül tarihlerinde 75 ilde yaklaşık 1500 salonda sinemaseverlerle buluşacak. Geçen yıl 780 binden fazla seyirciyi ağırlayan festivalde, aralarında Avengers: Endgame, Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikâyesi 5'in de yer aldığı 17 yerli ve yabancı film gösterilecek. İki gün sürecek etkinlik boyunca tüm sinema biletleri 90 lira sabit fiyatla satışa sunuldu.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör