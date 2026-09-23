Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 20’nci durağı İstanbul!

SERGİ, SÖYLEŞİ, ATÖLYE VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE İSTANBUL'UN KÜLTÜR HARİTASI GENİŞLEYECEK

Festival, sahne programının yanı sıra sergi, söyleşi ve atölyeler de İstanbul'un farklı kültür mekanlarına taşacak. AKM, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Rami Kütüphanesi, Büyük Çamlıca Camii ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

AKM Galeri'de festival boyunca ziyaret edilebilecek "Üç Ressam: Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz, Komet" sergisi, Taviloğlu Koleksiyonu'ndan üç özgün sanatçının eserlerini aynı çatı altında bir araya getirecek. Farklı üslup ve üretim anlayışlarını yan yana getiren sergi, ziyaretçilere üç ayrı sanat dünyasını karşılaştırmalı olarak keşfetme fırsatı sunacak.