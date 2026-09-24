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Giriş Tarihi: 24.09.2026 09:12

Pocoyo’nun merak dolu dünyası!

Eğlendirirken öğreten içerikleriyle çocuklara keyifli anlar yaşatan minikaÇOCUK, sevilen çizgi dizilerden Pocoyo ile minik izleyicileri renkli bir dünyaya davet ediyor.

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Pocoyo’nun merak dolu dünyası!
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Dört yaşındaki Pocoyo, bitmek tükenmek bilmeyen merakı ve neşeli kişiliğiyle çevresindeki dünyayı keşfetmeye devam ediyor. Her gün karşısına çıkan yeni nesneler ve olaylar, Pocoyo için eğlenceli bir keşfe dönüşürken, hayal gücü de ona birbirinden keyifli deneyimler yaşatıyor! En yakın arkadaşları Pato, Elly ve sadık dostu Loula da bu maceralarda Pocoyo'ya eşlik ediyor.

Arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan, keşfeden ve zaman zaman da küçük sürprizlerle karşılaşan Pocoyo, yaşadığı deneyimler aracılığıyla arkadaşlık, paylaşma ve düşünceli olmanın önemini öğreniyor. Renkli karakterleri ve sade anlatımıyla öne çıkan yapım, çocuklara dünyayı Pocoyo'nun meraklı gözlerinden keşfetme fırsatı sunuyor.

Pocoyo, eylül ayı boyunca 11.00 ve 19.30'da minikaÇOCUK'ta!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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Pocoyo’nun merak dolu dünyası!
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