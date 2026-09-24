Zoe ve Milo ile dünyayı keşfet!

On yaşındaki Zoe ve Milo, aynı şehirde komşu olmanın yanı sıra birbirlerinin en yakın arkadaşı! Yeni yerler görmeye ve farklı şeyler öğrenmeye meraklı olan ikili, Bilgin adındaki sevimli hamsterın yaptığı özel uçakla dünyayı dolaşıyor. Dünyanın kültürleri ve gelenekleri hakkında adeta yaşayan bir ansiklopedi olan Bilgin, Zoe ve Milo'ya çıktıkları gezilerde eşlik ediyor.

Uçağın içindeki canlı harita sayesinde dünyanın dört bir yanına ulaşan Zoe ve Milo, Bilgin'in mektup arkadaşlarını ziyaret ederek birbirinden farklı yaşam biçimleriyle tanışıyor. Her bölümde yeni bir ülkeye konuk olan ikili, farklı kültürleri tanırken dünyayı yakından keşfetmenin keyfini çıkarıyor.

Zoe ve Milo, eylül ayı boyunca 10.30 ve 18.00'de minikaGO'da!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör