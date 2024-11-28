EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman?

2024 yılı için EKPSS tercihleri, engelli kamu personeli seçme sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yakından takip ediliyor. Devletin engelli bireyler için sunduğu kamu kadrolarına yerleşebilmek adına başvuru yapacak adaylar, tercih süreçlerine dair detayları mercek altına aldı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, EKPSS tercihleri için tarih aralıkları, başvuru koşulları ve yerleştirme işlemleri, adayların kamu sektöründe iş bulma süreçlerini hızlandıracak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM takvimi...