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EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman?

2024 yılı için EKPSS tercihleri, engelli kamu personeli seçme sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından yakından takip ediliyor. Devletin engelli bireyler için sunduğu kamu kadrolarına yerleşebilmek adına başvuru yapacak adaylar, tercih süreçlerine dair detayları mercek altına aldı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, EKPSS tercihleri için tarih aralıkları, başvuru koşulları ve yerleştirme işlemleri, adayların kamu sektöründe iş bulma süreçlerini hızlandıracak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM takvimi...

Giriş Tarihi: 28.11.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 06:00
EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman?

Engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilmesini sağlayan EKPSS tercihleri, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da yakından takip ediliyor. EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvurular için belirlenen tarih aralıkları araştırılıyor. 2024 yılına ait ÖSYM takvimi ile birlikte, adayların hangi tarihlerde tercih yapacakları netlik kazanacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte, 2024 EKPSS tercihleri ve ÖSYM takvimi!

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Nisan ayında gerçekleşti. Sınav sonuçları da değerlendirme işlemlerinin ardından adayların erişimine açıldı. Ancak EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman?

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman?
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