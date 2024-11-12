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Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ 250 bin konut satacak! 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

TOKİ'den dev kampanya haberi! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere ülke geneli birçok şehirde 250 bin konut satışa sunacak. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların ihale tarihleri açıklanırken, başvuru süreci de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. İl il belirlenen ihale tarihleriyle 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunulacak. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, nereden yapılır, şartları neler? İşte, TOKİ başvuru süreci ve şartlarına dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 12.11.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:28
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ 250 bin konut satacak! 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için 250 bin konut satacağını duyurdu. Uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı amaçlayan proje İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere farklı illerde gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı, nereden başvurulur, şartları neler? İşte, 2+1, 3+1, 4+1 daireler için ihale tarihleri ve tüm detaylar…

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ 250 bin konut satacak! 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

TOKİ DUYURDU: 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ GELİYOR!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir projeyi başlattı.

Uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı hedefleyen 250 Bin Sosyal Konut Projesi Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirilecek.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ 250 bin konut satacak! 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KONUT HAMLESİ!

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ 250 bin konut satacak! 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

"GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ GÜVENLE İNŞA EDİYORUZ"

Bugün itibarıyla 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ 250 bin konut satacak! 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PORJESİ İHALE TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi ihale tarihleri açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Kasım 2024 tarihinde "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamındaki sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.

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