Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! TOKİ 250 bin konut satacak! 2+1, 3+1, 4+1 TOKİ konut projesi başvuruları başladı mı, nereden yapılır?

TOKİ'den dev kampanya haberi! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere ülke geneli birçok şehirde 250 bin konut satışa sunacak. 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların ihale tarihleri açıklanırken, başvuru süreci de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarca araştırılıyor. İl il belirlenen ihale tarihleriyle 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler satışa sunulacak. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvurusu ne zaman, nereden yapılır, şartları neler? İşte, TOKİ başvuru süreci ve şartlarına dair tüm detaylar...