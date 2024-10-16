İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ekim 2024 İŞKUR İUP maaşları ödeme tarihi sorgulama ekranı

İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz vatandaşların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP, ilk maaş ödemelerini hak sahiplerine yapacak. Adayların halihazırda mevcut iş piyasalarına uyum sağlaması ve mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için ortaya çıkan İUP, maaşlarının ne zaman yatacağı ile gündemdeki yerini koruyor. Peki, İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?