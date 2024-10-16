İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ekim 2024 İŞKUR İUP maaşları ödeme tarihi sorgulama ekranı

İUP MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

İUP maaş ödemeleri, programda istihdam edilen gün sayısına göre hesaplanıyor. Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor. Programın ilk dört haftasında çalışma günleri 5 gün ve 37,5 saat olarak belirlenirken; devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır. Buna göre; ekim ayında 5 gün aralıksız çalışan bir işçinin yaklaşık 11 bin 334 TL kazanması bekleniyor.