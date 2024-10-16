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İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ekim 2024 İŞKUR İUP maaşları ödeme tarihi sorgulama ekranı

İşgücü Uyum Programı (İUP) maaşları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İŞKUR tarafından yürütülen ve işsiz vatandaşların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla uygulanan bir eğitim ve rehberlik programı olan İUP, ilk maaş ödemelerini hak sahiplerine yapacak. Adayların halihazırda mevcut iş piyasalarına uyum sağlaması ve mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için ortaya çıkan İUP, maaşlarının ne zaman yatacağı ile gündemdeki yerini koruyor. Peki, İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 16.10.2024 07:47 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 07:47
İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ekim 2024 İŞKUR İUP maaşları ödeme tarihi sorgulama ekranı

İş Gücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, katılımcıların maaşları İŞKUR'un Toplum Yararına Programları çerçevesinde hesaplarına yatırılacaktır. Bu program, işsiz bireylerin iş gücü piyasasına uyum sağlamasına ve mesleki becerilerini geliştirmelerine yönelik önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, katılımcılara bu süreçte rehberlik sağlanarak, onların yeteneklerini artırmaları hedeflenmektedir. Peki, İUP maaşlarının ödeneceği tarihler ne zaman? Bu konu, katılımcılar için büyük bir merak konusu haline geldi. İşte, İUP maaş ödemeleri takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ekim 2024 İŞKUR İUP maaşları ödeme tarihi sorgulama ekranı

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri ile ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılması öngörülüyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberlerde yer verilecektir.

İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ekim 2024 İŞKUR İUP maaşları ödeme tarihi sorgulama ekranı

İUP MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?
İUP maaş ödemeleri, programda istihdam edilen gün sayısına göre hesaplanıyor. Katılımcılara katılım sağladıkları günler için olarak Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için belirlen 566,73 TL cep harçlığı ödeniyor. Programın ilk dört haftasında çalışma günleri 5 gün ve 37,5 saat olarak belirlenirken; devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır. Buna göre; ekim ayında 5 gün aralıksız çalışan bir işçinin yaklaşık 11 bin 334 TL kazanması bekleniyor.

İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ekim 2024 İŞKUR İUP maaşları ödeme tarihi sorgulama ekranı

İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA

Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.
Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.
İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.

İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 16 Ekim 2024 İŞKUR İUP maaşları ödeme tarihi sorgulama ekranı
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