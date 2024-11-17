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POMEM 32. Dönem polis alımı başvuru | EGM POMEM 12 bin polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

32. Dönem POMEM başvuruları için beklenen haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından 2025 yılında 12 bin polis alımı yapılacağı müjdesini adaylara duyurdu. Bu kapsamda 2025 yılı için başvuru sürecine dahil olmak isteyen adaylar 1"2 bin polis alımı başvuruları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, EGM ile POMEM 32. dönem alımları ne zaman, başvurular başladı mı?

Giriş Tarihi: 17.11.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:39
POMEM 32. Dönem polis alımı başvuru | EGM POMEM 12 bin polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

POMEM 32. dönem alımları için 12 bin polis alımı yapılacağı Bakan Yerlikaya tarafından açıklandı. Bu kapsamda alım için gün sayan adaylar 2025 POMEM başvuru tarihi ve şartlarına odaklandı. EGM duyurularını yakın takibe alan adaylar geçtiğimiz yıllardaki alımlarda istenilen şartları yeniden değerlendirdi. Peki, EGM POMEM 12 bin polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

POMEM 32. Dönem polis alımı başvuru | EGM POMEM 12 bin polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvuruları öncesinde, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceklerini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM başvuruları öncesinde açıklamasında şunları söyledi;

POMEM 32. Dönem polis alımı başvuru | EGM POMEM 12 bin polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

"Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik.

32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz.

Lisans mezunlarından 8 bin 160'ı erkek, 1.440'u kadın olmak üzere 9 bin 600;

Ön lisans mezunlarından 2.040'ı erkek, 360'ı kadın olmak üzere 2 bin 400 yani toplamda 12 bin polis memurumuz Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak.

Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum.

İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır."

POMEM 32. Dönem polis alımı başvuru | EGM POMEM 12 bin polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

32. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl POMEM başvuruları 31. dönem için 4-14 Nisan 2024 tarihlerinde alınmıştı.

32. dönem POMEM başvuru tarihleri Polis Akademisi tarafından henüz duyurulmadı.

Başvuruların geçtiğimiz dönemle aynı tarih aralığında başlaması bekleniyor.

POMEM 32. Dönem polis alımı başvuru | EGM POMEM 12 bin polis alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

2025 POMEM alımı için şartlar henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllardaki alımlar için geçerli olan şartlar şu şekildeydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin

(c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2022 veya 2023 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın;

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