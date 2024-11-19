TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ: TOKİ 250 bin İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru tarihleri açıklandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tarihlerin açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan projede detaylar araştırılıyor. 250 bin konutluk dev projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler için başvurular alınacak. Bu kapsamda en fazla konut İstanbul'da yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki TOKİ 250 bin konut başvuru 2025 tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?