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TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ: TOKİ 250 bin İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru tarihleri açıklandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tarihlerin açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan projede detaylar araştırılıyor. 250 bin konutluk dev projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler için başvurular alınacak. Bu kapsamda en fazla konut İstanbul'da yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki TOKİ 250 bin konut başvuru 2025 tarihleri açıklandı mı, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:51
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ: TOKİ 250 bin İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru tarihleri açıklandı mı?

Ev sahibi olmak isteyenler için müjde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan geldi. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut proje4siyle ev salmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. 2+,1 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bütçelere uygun ödeme koşularıyla alıcılarıyla buluşacak. Peki TOKİ 250 bin konut başvuru 2025 tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ: TOKİ 250 bin İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru tarihleri açıklandı mı?

TOKİ DUYURDU: 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLIYOR!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir projeyi duyurdu.

Uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı hedefleyen 250 Bin Sosyal Konut Projesi Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirilecek.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ: TOKİ 250 bin İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru tarihleri açıklandı mı?

TARİHLER BELLİ OLDU!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ: TOKİ 250 bin İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru tarihleri açıklandı mı?

YENİ TAKVİMİN İLK İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri netleşti. Geçtiğimiz günlerde Kütahya'nın Altıntaş İlçesi'ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025'te tamamlanacak.

Projeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: Asrın felaketi sonrası öncelikli gündemimiz hep 11 şehrimiz oldu. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde biraz yavaşladık ama hiç durmadık. Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Şimdi deprem bölgesinde verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirirken, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ: TOKİ 250 bin İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvuru tarihleri açıklandı mı?

81 İLDE GERÇEKLEŞECEK!
Bu projeyle, yerel ve yatay mimari anlayışına uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında; evler sıfır atık prensiplerine uygun, enerji verimli ve iklim dostu malzemelerle inşa edilecek. Tüm konut projelerinde yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

İL İL TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT İHALE TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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