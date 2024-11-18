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TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman! İstanbul, Ankara... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu şartları ve ihale takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca TOKİ 250 bin konut projesi gündeme geldi! 81 ilde yapılması planlanan 165 bin 55 sosyal konut için ihale tarihleri duyuruldu. TOKİ'den uygun ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesinde başvuru tarihi ve şartlarına odaklandı. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte, TOKİ'den 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu!

Giriş Tarihi: 18.11.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:54
TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman! İstanbul, Ankara... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu şartları ve ihale takvimi

TOKİ'den 250 bin konut projesi için ihale tarihleri duyurusu geldi. 7 Kasım tarihinde başlayan ihaleler sonrasında ev sahibi olmak isteyenler için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvurular alınmaya başlanacak. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte, TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu son durum!

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman! İstanbul, Ankara... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu şartları ve ihale takvimi

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı.

Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman! İstanbul, Ankara... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu şartları ve ihale takvimi

81 İLİ KAPSAYACAK

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ'den yapılan duyuruda, ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.'' denildi.

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman! İstanbul, Ankara... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu şartları ve ihale takvimi

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu.

Yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek olan konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olmaya devam edecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.

Sosyal konut projelerimizin ihale planlamasına aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ İHALE TARİHLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman! İstanbul, Ankara... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu şartları ve ihale takvimi

TOKİ'NIN SOSYAL KONUT PROJESI'NDE EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.

TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'nde en fazla konut İstanbul'a

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