TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman! İstanbul, Ankara... TOKİ 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu şartları ve ihale takvimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca TOKİ 250 bin konut projesi gündeme geldi! 81 ilde yapılması planlanan 165 bin 55 sosyal konut için ihale tarihleri duyuruldu. TOKİ'den uygun ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 Bin Sosyal Konut Projesinde başvuru tarihi ve şartlarına odaklandı. Peki, TOKİ 250 bin konut projesi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte, TOKİ'den 2+1, 3+1 ve 4+1 konut başvurusu!