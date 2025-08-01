1 Ağustos magazin gündemi yine bambaşka! Dembélé’nin 7 milyonluk lüks tatili, Timberlake konseri izdihamı ve çok daha fazlası...

Ziynet Sali’nin paylaşımına takipçilerinden “yerli Jennifer Lopez” yorumları yağdı! “Taklitler aslını yaşatır…”

Şarkılarıyla Türk müziğinde önemli bir konumda bulunan Ziynet Sali, yaptığı paylaşımlarla sık sık kendini dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez'e benzetilirken buluyordu. Son olarak bu benzerliğini yaptığı paylaşım ile gözler önüne seren Sali, paylaştığı gönderi ile takipçilerini adeta şaşkına çevirdi! İşte Sali'ye "yerli Jennifer Lopez" mesajlarının yağmasını sağlayan o gönderisi...

Haberin detayları için tıklayınız...