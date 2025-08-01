1 Ağustos magazin gündemi yine bambaşka! Dembélé’nin 7 milyonluk lüks tatili, Timberlake konseri izdihamı ve çok daha fazlası...

Gözler yine ışıltılı hayatların üzerinde! 1 Ağustos'ta magazin gündemi öyle olaylarla çalkalandı ki; plaj pozlarından gizli aşk iddialarına, aile içi krizlerden şaşırtan açıklamalara kadar her şey var. Ünlüler dünyasında bugün neler yaşandı, birlikte bakalım...
Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığını ve kendisine amansız bir hastalığın teşhisi konduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. 44 yaşındaki dünyaca ünlü sanatçı, açıklamasını İstanbul'un da içerisinde bulunduğu unutulmaz Forget Tomorrow dünya turnesini tamamlamasının hemen ardından yaptı. İşte detaylar...
Şarkılarıyla Türk müziğinde önemli bir konumda bulunan Ziynet Sali, yaptığı paylaşımlarla sık sık kendini dünyaca ünlü sanatçı Jennifer Lopez'e benzetilirken buluyordu. Son olarak bu benzerliğini yaptığı paylaşım ile gözler önüne seren Sali, paylaştığı gönderi ile takipçilerini adeta şaşkına çevirdi! İşte Sali'ye "yerli Jennifer Lopez" mesajlarının yağmasını sağlayan o gönderisi...
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Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı'Asmalı Konak' dizisinde 'Dilara' karakterini canlandıran Selda Özer, uzun bir süredir ekrandan uzaktaydı. Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 64 yaşında olan ünlü ismin son halini görenler, "Yıllar ona hiç acımamış" yorumunda bulundu.
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Ayvacık'ta biri 26, diğeri 9.5 dönüm olmak üzere satın aldığı iki arazi ile tarıma olan ilgisini bir adım öteye taşıdı.
Birçoğumuz Türkan Şoray'ın doğal güzel olduğunu düşünüyorduk değil mi? Eşsiz güzelliği ve efsane oyunculuğuyla Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu. Şoray'ın 'Sultan' olmadan önce yüzü bakın nasıldı...
Yine bir genç kadın, yine aynı acı son... Göksu Çelebi'nin ölümünde bu kez hedefte ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer var. Uyuşturucu temini ve öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Tıpkı Yağmur Taktaş gibi... Ailenin avukatıyla konuştum: "Otopsi raporu işkenceyi doğruluyor, iade süreci başladı." Sessiz kalanlara rağmen adaletin peşindeyiz. Detaylar Tuba Kalçık'ın yazısında...
3 bin 800 TL verip kapıda kaldılar, 30 bin TL ödeyenler bile konsere giremedi! Justin Timberlake İstanbul'da sahneye geç çıktı, organizasyon şirketi ise suçu terör tehdidine attı. Peki gerçekten tehdit mi vardı, yoksa büyük bir skandal mı örtülmeye çalışılıyor? Ayrıntılar Mevlüt Tezel'in yazısında...
Bir dönemin ekran yıldızı, şimdilerin sosyetik stil ikonu Yasemin Özilhan yaz sezonunu açtı! Kızları Emine ve Ela ile Bodrum'da görüntülenen Özilhan, lüks tekne, şişme iskeleden atlayış ve anne-kız keyfiyle adeta "rüya tatil"in tarifini yaptı. Beşiktaş Başkanı'nın teknesinde neler yaşandı, tekneden zodyakla hangi koylara yolculuk edildi? Detaylar şaşırtacak...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor! Diziye ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu dahil oldu. Duyuruda, "Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun" denildi. İşte detaylar...
Özcan Deniz'in kız kardeşi Sibel Semerci, abileri Ercan Deniz'e ateş püskürdü: "Evimizin atası, büyüğü sandığımız vicdansız! Ailemizin yüz karasısın" İşte zehir zemberek o açıklamalar...
Paris Saint-Germain formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Ousmane Dembélé tatil için Türkiye'yi seçti. Eşi ve oğluyla Bodrum'a gelen yıldız futbolcu, bir haftalık tatil için yaklaşık 7 milyon TL harcayacak. İşte o tatilin ayrıntıları...