Giriş Tarihi: 14.8.2025 08:16 Son Güncelleme: 14.8.2025 08:35

14 Ağustos magazin gündemi yine çok hareketli! Sosyetik Tansa Mermerci Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu boşandı: Evliliğin bitme sebebi ' yok artık' dedirtti...

14 Ağustos magazin gündeminde birbirinden ilgi çekici olaylar öne çıktı. Sosyetik iş insanı Tansa Mermerci Ekşioğlu’nun boşanma kararı, 50 yaşındaki İlhan Mansız’ın kas şovuyla sosyal medyayı sallaması ve 35 yaşındaki Beyoncé’nin uzun zamandır beklediği ödülü kazanması, günün en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı.

07:52

48 kere maşallah... Demet Şener sevgilisiyle tatilin yolunu tuttu: Kusursuz fiziği ile göz doldurdu!

Eski Türkiye Güzeli Demet Şener, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görünümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 48 yaşındaki Şener, sevgilisi Tolga Arman ile çıktığı tatilde objektiflere yansıdı. Sahildeki keyifli anlarında kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü isim, görenlerden tam not aldı. Detaylar için tıklayın!

07:08

Temassız sarılma! Arda Turan doğruyu mu yaptı?

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, bu kez Ukraynalı kadın hayranıyla temas kurmadan poz verdiği fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Kimileri bu hareketi "karısına bağlılık" olarak yorumlarken, kimileri ise "saygısızlık" eleştirisinde bulundu. Tartışmaların odağındaki Arda için "Belki de hayranını rahatsız etmemek için yaptı" diyenler de vardı. Detaylar için tıklayın!

06:44

50 yaşında kaslarını konuşturdu! Emekli futbolcu İlhan Mansız şınav çektiği anları paylaştı: "Hiç yaşlanmıyorsun"

50 yaşındaki eski milli futbolcu İlhan Mansız, kariyeri boyunca elde ettiği sayısız başarıyla adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmıştı. Şimdilerde sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla gündemde olan Mansız, son olarak şınav çektiği anları yayınladı. Fit görüntüsü ve belirgin kaslarıyla adeta şov yapan ünlü isim, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Detaylar için tıklayın!

06:28

35 yaşında hayaline kavuştu! Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce alamadığı tek ödülün sahibi oldu: Başarılarına bir yenisini daha ekledi...

Yabancı pop müziğin en başarılı isimlerinden biri olan Beyonce, yıllar içinde imza attığı sayısız hit şarkı ve kazandığı ödüllerle en güçlü kadın şarkıcılar arasında yerini sağlamlaştırdı. 35 yaşındaki ünlü isim, bu kez Emmy ödülü kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi. Detaylar için tıklayın!

06:16

Aşkları lise sıralarında başlamıştı! Sosyetik Tansa Mermerci Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu boşandı: Evliliğin bitme sebebi ' yok artık' dedirtti...

Sosyetenin önde gelen isimlerinden olan iş insanı Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu ve eşi Can Ekşioğlu, boşandı. 21 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin bu kararı, magazin gündeminin baş sıralarında yer aldı. Detaylar için tıklayın!

