14 Ağustos magazin gündemi yine çok hareketli! Sosyetik Tansa Mermerci Ekşioğlu ile eşi Can Ekşioğlu boşandı: Evliliğin bitme sebebi ’ yok artık’ dedirtti...

Temassız sarılma! Arda Turan doğruyu mu yaptı?

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, bu kez Ukraynalı kadın hayranıyla temas kurmadan poz verdiği fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Kimileri bu hareketi "karısına bağlılık" olarak yorumlarken, kimileri ise "saygısızlık" eleştirisinde bulundu. Tartışmaların odağındaki Arda için "Belki de hayranını rahatsız etmemek için yaptı" diyenler de vardı. Detaylar için tıklayın!