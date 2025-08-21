Haberler Günaydın Haberleri 21 Ağustos magazin gündemi yine çok konuşulacak! Gamze Özçelik Gazze’de üçüncü kez umut ışığı oluyor
Giriş Tarihi: 21.8.2025 08:19 Son Güncelleme: 21.8.2025 08:36

21 Ağustos magazin gündemi yine çok konuşulacak! Gamze Özçelik Gazze’de üçüncü kez umut ışığı oluyor

21 Ağustos magazin gündemi yine hareketli! Ünlü oyuncu Gamze Özçelik’in Gazze’ye yaptığı yardımlar yürekleri ısıtırken, dünyaca ünlü isimler yaz tatili için Türkiye’ye akın etmeye devam ediyor. Aşk itiraflarından ünlülerin öne çıkan paylaşımlarına kadar, magazine damgasını vuran gelişmeler burada…

İşte günün öne çıkan haberleri...
08:24

'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül vermeye doymuyor! Kıyasıya yarış devam ediyor

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. Haberin detayları için tıklayın...

"Kim Milyoner Olmak İster?" 1168. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

 

08:05

Hepimiz onu Seda Sayan olarak tanımıştık! Gerçek ismini duyan şoke oluyor

Televizyon ekranlarının ve sahnelerin enerjik ismi Seda Sayan… Peki ya yıllardır bildiğimiz bu sahne adının arkasında bambaşka bir gerçek yatıyor olsaydı? Gerçek adını öğrenenler adeta şoke oluyor! İşte ünlü sanatçının saklı kalan kimliği… Haberin detayları için tıklayın...

06:57

Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi

Eşi Giani Romano ile evlerini 10 milyon dolara satışa çıkaran ve ardından ayrılmaya karar veren Avustralyalı yıldız Zana Pali, Türkiye'de eğlenceli bir tatil yaptı. Haberin detayları için tıklayın...

06:47

Funda Arar'dan aşka dair samimi itiraflar! "Gerçek aşk unutulmaz"

'Yak Gel' ve 'Senden Öğrendim' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Funda Arar, müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde 21 yıldır Febyo Taşel'le süren mutlu evliliğine dair açıklamalarda bulunan Arar, bu kez aşk üzerine samimi sözleriyle gündeme geldi. Haberin detayları için tıklayın...

06:22

İki kez bombalandı yine pes etmedi! Gamze Özçelik Gazze’de 3.kez umut oluyor

Gamze Özçelik, Filistin'deki insanlara destek olmak için Umut Aşevi'ni kurdu. Ancak bu alan 2 kez bombalandı. Zorluklardan yılmayan ve aşevini yeniden faaliyete geçiren Özçelik, "Gazze, yalnız değil" dedi. Haberin detayları için tıklayın...

