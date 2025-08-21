21 Ağustos magazin gündemi yine çok konuşulacak! Gamze Özçelik Gazze’de üçüncü kez umut ışığı oluyor

Funda Arar'dan aşka dair samimi itiraflar! "Gerçek aşk unutulmaz"

'Yak Gel' ve 'Senden Öğrendim' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Funda Arar, müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde 21 yıldır Febyo Taşel'le süren mutlu evliliğine dair açıklamalarda bulunan Arar, bu kez aşk üzerine samimi sözleriyle gündeme geldi. Haberin detayları için tıklayın...