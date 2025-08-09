9 Ağustos’ta magazin gündemi yine alev alev! Kıvanç Tatlıtuğ’un acı kaybı, Melisa Döngel’in nazar korkusu...

"9 Ağustos magazin dünyasında günün en çok konuşulanları belli oldu! Bu özel haberleri kaçırmamak için sayfayı aşağı kaydırın...
Bebek'te objektiflere takılan güzel oyuncu Melisa Döngel, basın mensuplarının aşk soruları karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Özel hayatıyla ilgili konuşmaktan çekindiğini söyleyen Döngel, nazara inandığını ve bu yüzden temkinli davrandığını belirterek, "Her şeyin kapısını dua açıyor" sözleriyle dikkat çekti.
İstanbul'un gözde semti İstinye'de objektiflere takılan ünlü isim Kaya Çilingiroğlu ve oğlu Kaya, adeta "kopyala-yapıştır" benzerlikleriyle görenleri şaşkına çevirdi. Modern ve rahat tarzlarıyla dikkatleri üzerine çeken baba-oğul, alışveriş turu sonrası bir kafede samimi anlar yaşarken, Çilingiroğlu'nun oğluna söylediği o sözler gündem oldu.
Hollywood'un sevilen yıldızı Misha Collins, bu kez kameralar karşısında değil, Türkiye sokaklarında hayranlarının karşısına çıktı! Supernatural dizisindeki efsanevi "Castiel" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, tatil için geldiği Türkiye'de adeta mest oldu. Türk bayrağı önünde verdiği pozu sosyal medyaya taşıyan Collins'in "Türkiye, çok güzelsin" mesajı, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Tatilin detayları ise hayranlarını daha da heyecanlandırdı…
Marmara Denizi'nde günlerdir süren esrarengiz kayıp vakası, hem iş hem de magazin dünyasını ayağa kaldırdı! Ünlü tekne tasarımcısı Halit Yukay'dan hâlâ haber alınamazken, denizin ortasında parçalanmış halde bulunan lüks teknesi herkesi şoke etti. Erdek açıklarındaki arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı ve sosyal medyadan "Yardımınıza ihtiyacımız var" çağrısı yaptı. İşte detaylar...