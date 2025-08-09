9 Ağustos’ta magazin gündemi yine alev alev! Kıvanç Tatlıtuğ’un acı kaybı, Melisa Döngel’in nazar korkusu...

ABD’li oyuncunun Türkiye sevdası! Bir paylaşım yaptı binlerce beğeni aldı: "Türkiye çok güzelsin!"

Hollywood'un sevilen yıldızı Misha Collins, bu kez kameralar karşısında değil, Türkiye sokaklarında hayranlarının karşısına çıktı! Supernatural dizisindeki efsanevi "Castiel" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, tatil için geldiği Türkiye'de adeta mest oldu. Türk bayrağı önünde verdiği pozu sosyal medyaya taşıyan Collins'in "Türkiye, çok güzelsin" mesajı, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Tatilin detayları ise hayranlarını daha da heyecanlandırdı…