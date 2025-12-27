Gazzelilere battaniye ve çadır dağıtıyor

Gamze Özçelik, ilk günden beri yılmadan Gazze'de zulme uğrayanlara destek veriyor. Ekmek fırınları açıyor, gıda paketleri ve temiz su dağıtımı yapıyor, Gazzeli çocuklara şenlikler düzenliyor. Umuda Koşanlar Derneği olarak mücadeleyi asla bırakmayacaklarını vurgulayan Özçelik, şu günlerde ise Gazze'deki kış şartlarında yardıma koşuyor. "Soğuk, Gazze'de sadece havayı değil hayatı da sertleştiriyor" diyen Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: "Soykırımın kalıntılarında binlerce aile, rüzgârı tutmayan çadırlarda yağmurla çamura dönen zeminlerde kışı geçirmek için yaşam mücadelesi veriyor.

Gece sıcaklık düştüğünde battaniyesi olmayan, yakacağı biten, üstüne giyecek kalın bir kıyafet bulamayan çocuklar daha da savunmasız kalıyor. Bizler bu zorlu günlerde Gazze'de; battaniye, çadır, kışlık giyim, yakacak desteği ulaştırarak ailelerin soğuğa karşı biraz daha güçlü durabilmesine destek olmaya çalışıyoruz. Her destek, soğuğa karşı bir nefes, belirsizliğin ortasında küçük bir güven alanı oluyor. Bu kış da Gazze üşümesin diye..."