Gerekirse o araziye çadır kurar otururum

Son dönemlerde aileyle yaşadığı krizle gündeme gelen Özcan Deniz'in başı şimdide ruhsatsız yapı yüzünden dertte. Deniz'in Sarıyer ilçesi Uskumruköy'deki üç villasının bulunduğu, sit alanı içerisinde kalan araziye izinsiz havuz, kapalı alan, garaj ve yaşam alanı düzenlemesi yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu izinsiz, ruhsatsız yapıların muhatabı olan Özcan Deniz hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Savcılık, Deniz'i şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Ozcan Deniz konu hakkında savcıya ifade vermek uzere dun İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.

"EMEĞİMİ KİMSEYE YEDİRMEM"

Savcılık ifadesinin ardından konuşan Deniz, "Belediyenin ihtarlarıyla inşaatın ruhsatsız olduğundan haberdar oldum. Sorunun benle hicbir bağlantısı yok" dedi. Deniz sozlerini şoyle surdurdu: "İnşaatı yapan Deniz Film şirketi Ercan Deniz'e ait. İnşaat Ercan Deniz tarafından, benim finansmanımla yapıldı. Ercan Deniz 'Orası yıkılacak' diyor. Niyetini biliyoruz. Yıkıldıktan sonra arsayı satıp parayı cebe indireyim duşuncesinde. Oyle bir şey olmayacak. Yıkılsa dahi ben orada cadır kurup oturacağım. Orası benim cocuğumun hakkıdır, emeğimdir, kimse de onu yiyemez."