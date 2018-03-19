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-40 derecede Avrupa'nın zirvesine tırmandı

Bursalı dağcı Halit Çelik, Rusya'da bulunan ve Avrupa'nın en yüksek noktalarından biri olan buzullarla kaplı Elbruz Dağı'na tek başına tırmandı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 09:36
-40 derecede Avrupa'nın zirvesine tırmandı

Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi Halit Çelik, 10-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği tırmanışta 5 bin 642 metrelik Elbruz Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

Çelik, -40 derecede gerçekleşen tırmanışta arkadaşı Ayşe Arabacı ile 4 bin 300 metredeki kamplarında hava muhalefeti nedeniyle 3 gün beklemek zorunda kaldı. 4 bin 800 metreye ulaştıklarında ise Ayşe Arabacı, ayağında donma tehlikesi yaşamasından dolayı tırmanışı yarıda bırakarak kamp alanına dönme kararı aldı.

Arabacı'dan ayrılan Çelik, tek başına 10 saatlik tırmanışın ardından 5 bin 642 metrelik Elbruz Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

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-40 derecede Avrupa'nın zirvesine tırmandı
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