-40 derecede Avrupa'nın zirvesine tırmandı

Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi Halit Çelik, 10-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği tırmanışta 5 bin 642 metrelik Elbruz Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

Çelik, -40 derecede gerçekleşen tırmanışta arkadaşı Ayşe Arabacı ile 4 bin 300 metredeki kamplarında hava muhalefeti nedeniyle 3 gün beklemek zorunda kaldı. 4 bin 800 metreye ulaştıklarında ise Ayşe Arabacı, ayağında donma tehlikesi yaşamasından dolayı tırmanışı yarıda bırakarak kamp alanına dönme kararı aldı.

Arabacı'dan ayrılan Çelik, tek başına 10 saatlik tırmanışın ardından 5 bin 642 metrelik Elbruz Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başardı.

