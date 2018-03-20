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Sapanca Belediyesinden parklara kütüphane

Sapanca Belediyesi örnek bir çalışmaya imza atarak kent merkezinde kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla kütüphane kurdu.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:42
Sapanca Belediyesinden parklara kütüphane

Sapanca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nün halk için oluşturduğu kütüphane ilgi odağı oldu. Belediye Park Bahçeler ekipleri, çarşı merkezde bulunan Şehit Albay Güner Ekici Parkı'na yeni düzenleme çalışması yaptı. Parkın peyzajını ve çevre düzenlemesini yapan belediye ekipleri daha sonra halkın yararlanabileceği kütüphane kurulumunu gerçekleştirdi. Kurulan kütüphane içerisinde çeşitli türlerde eserler bulunuyor.

Toplumsal ve kültürel bir projeye imza attıkları için mutlu olduklarını ifade eden Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, "Vatandaşların okuma alışkanlığını arttırmak ve kitaba ulaşılabilirliği kolaylaştırmak adına Şehit Albay Güner Ekici Parkı'na mini kütüphane kurduk. Park Kitaplığı sayesinde günün farklı saatlerinde dinlenmek veya çocuğuyla birlikte vakit geçirmek için parka gelenler kitap okuyabilecek. Böylece, vatandaşlarımızın parkta geçirdikleri vakitlerini değerlendirmelerini sağlıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise, parklara kütüphane yapılmasının güzel bir uygulama olduğunu belirterek Sapanca Belediyesi'ne teşekkürlerini ifade ettiler. Sapanca Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu uygulamaya ilk olarak Sapanca Çocuk Derneği, "Kitap oku" kampanyasını başlatarak kitap bağışı yaptı.

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Sapanca Belediyesinden parklara kütüphane
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