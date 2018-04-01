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Nilüfer’in yıldızları parlıyor

Giriş Tarihi: 1.4.2018

Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, 'nun ilk devresinde oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak, ilk yarıyı 15 puanla lider tamamladı. Toplamda 6 takımın yer aldığı Yıldız Kızlar Final Grubu'nda Nilüfer Belediyespor Takımı, ve Nova Koleji'ni 3-1, , İnegöl Gençlik Hizmetlerispor ve Kestel Belediyespor'u 3-0'lık sonuçlarla yendi. Nilüferli yıldız kızlar, yenilgisiz 5 maçta 15 puan topladı. Sporcuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediyespor Antrenörü Nazif Tepe "A takımın iskeletini kendi oyuncularımızdan oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

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Nilüfer’in yıldızları parlıyor
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