Nilüfer’in yıldızları parlıyor

Nilüfer Belediyespor Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Yıldız Kızlar Final Grubu'nun ilk devresinde oynadığı 5 maçın tamamını kazanarak, ilk yarıyı 15 puanla lider tamamladı. Toplamda 6 takımın yer aldığı Yıldız Kızlar Final Grubu'nda Nilüfer Belediyespor Takımı, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Nova Koleji'ni 3-1, Bursaspor, İnegöl Gençlik Hizmetlerispor ve Kestel Belediyespor'u 3-0'lık sonuçlarla yendi. Nilüferli yıldız kızlar, yenilgisiz 5 maçta 15 puan topladı. Sporcuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediyespor Antrenörü Nazif Tepe "A takımın iskeletini kendi oyuncularımızdan oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

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