Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Hayvanat bahçesine gittiler, hayallerine kavuştular

ne gittiler, lerine kavuştular

nde birbirinden farklı türdeki hayvanları görmek isteyen 'de yaşayan çocukların " 365 " projesi sayesinde hayalleri gerçek oldu.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:08
Hayvanat bahçesine gittiler, hayallerine kavuştular

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan " 365 " projesi ile ilçesinde yaşayan çocukların hayalleri gerçeğe dönüşmeye devam ediyor. 'Hayal Kumbarası'nda biriken çocukların hayallerinden bazıları da ne gitmek ve birbirinden farklı türdeki hayvanları görmek vardı.

Proje kapsamında 18 çocuk, aileleriyle birlikte Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nı ziyaret etti. Güneşli havanın ve temiz doğanın keyfini çıkaran çocuklar, televizyondan gördükleri hayvanları ilk kez canlı görme fırsatı yakaladı. Çocuklar dünyanın dört bir tarafından gelen 288 farklı hayvan türünü inceleyerek hem hayallerini gerçeğe dönüştürdü hem de hayvanlar aleminde keyifli bir yolculuğa çıktı.

Aslandan jaguara, maymundan zürafaya kadar pek çok hayvan türünü büyük bir merak ve ilgiyle inceleyen çocuklar, heyecanlı gözlerle ilk defa gördükleri hayvan türlerinin fotoğraflarını çekerek görevlilerden bilgi aldı.

"AT BİNME HAYALİM GERÇEK OLDU"

At binme hayali olan çocuklar da ilk kez ata binmenin de heyecanını yaşadı. En sevdiği hayvanın at olduğunu söyleyen 6'ncı sınıf öğrencisi Esmanur Üray, "Benim 29 tane horozum, 2 kekliğim, 1 tane de tavşanım var, onları çok seviyorum ama en çok atları seviyorum.

Hayalim de at binmekti, Esenler Belediyesi bizden hayallerimizi yazmamızı istediğinde at binmek istediğimi yazmıştım. Bugün de bu hayalimi gerçekleştirdim, çok mutluyum" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayvanat bahçesine gittiler, hayallerine kavuştular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN