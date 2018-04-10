Bilim ve teknoloji atölyeleri Özdilek Park'ta

7-8 Nisan tarihleri arasında 14.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen atölye çalışmalarında eğitmenlerin eşliğinde birbirinden farklı deneylerle yeteneklerini keşfetme imkanı bulan ziyaretçiler, eğlenceli etkinliklerle becerilerini pratiğe dökme imkanı yakaladı. 5-6 yaş aralığı için 'Balığım Oltama Takılırsa' atölyesi, ilkokulu öğrencileri için 'Sabunlu Prizma' atölyesi ve ortaokul öğrencileri için 'Temizlik Robotu' atölyesi ile eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşayan minik ziyaretçileri Nisan ayı boyunca her cumartesi ve pazar farklı atölyelere katılım sağlayabilecek.

Bilim ve teknoloji atölye çalışmalarına katılım yoğun olduğu ilk hafta, 14 -15 Nisan tarihlerinde ise yerini bilişim atölyelerine, 28 -29 Nisan tarihlerinde ise ahşap atölyesi, küçük ressamlar atölyesi ve zeka oyunları atölyesine bırakacak.

