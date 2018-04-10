Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Bilim ve teknoloji atölyeleri Özdilek Park'ta

ve leri 'ta

Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek için yola çıkan Özel Fen Okulları, işbirliği ile düzenlenen ve teknoloji lerinin ilki bu hafta sonu gerçekleştirildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:32
Bilim ve teknoloji atölyeleri Özdilek Park'ta

7-8 Nisan tarihleri arasında 14.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen çalışmalarında eğitmenlerin eşliğinde birbirinden farklı deneylerle yeteneklerini keşfetme imkanı bulan ziyaretçiler, eğlenceli etkinliklerle becerilerini pratiğe dökme imkanı yakaladı. 5-6 yaş aralığı için 'Balığım Oltama Takılırsa' atölyesi, ilkokulu öğrencileri için 'Sabunlu Prizma' atölyesi ve ortaokul öğrencileri için 'Temizlik Robotu' atölyesi ile eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşayan minik ziyaretçileri Nisan ayı boyunca her cumartesi ve pazar farklı atölyelere katılım sağlayabilecek.

ve atölye çalışmalarına katılım yoğun olduğu ilk hafta, 14 -15 Nisan tarihlerinde ise yerini bilişim atölyelerine, 28 -29 Nisan tarihlerinde ise ahşap atölyesi, küçük ressamlar atölyesi ve zeka oyunları atölyesine bırakacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim ve teknoloji atölyeleri Özdilek Park'ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN