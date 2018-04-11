Kapalı pazar için geri sayım başladı

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın vatandaşlar ve pazarcı esnafının yazın sıcağında, kışın soğuğunda ve yağışlarda mağdur olmaması için yapımına büyük önem verdiği ve çalışmalarını yakından takip ettiği kapalı pazar yerinin açılışına sayılı günler kaldı. Bina içerisinde son rötuşların yapıldığı, otopark ve çevre düzenlemeleri devam eden kapalı pazarda dolmuş giriş ve çıkış güzergâhları düzenleniyor. Konu hakkında yerinde incelemelerde bulunan Başkan Bakıcı "Kapalı Pazarımızın açılışına sayılır günler kala, dolmuş giriş çıkışlarımızı belirlemek için incelemelerimizi tamamladık. Hemşerilerimiz rahatça alış-veriş yapabilsinler diye var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. Yapılan çalışmaya Başkan Bakıcı'nın yanı sıra Başkan Yardımcıları, Dolmuşçular Derneği Başkanı Paşa Dündar ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile belediye personeli katıldı.



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