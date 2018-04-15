Seyyar satıcılara geçit yok

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa'da kayıt dışı ekonomik faaliyet gösteren ve sağlıksız şartlarda satış yapan seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Büyükşehir genelinde seyyar satıcılara yönelik geniş çaplı ve eş zamanlı operasyon düzenleyen zabıta ekipleri, özellikle vatandaşlardan en çok şikâyetin geldiği Atatürk, Setbaşı, Fevziçakmak ve Çekirge caddeleri ile Kent Meydanı'nda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, uyarılara rağmen faaliyetlerine devam eden seyyar satıcılar hakkında yasal işlem uyguluyor.

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