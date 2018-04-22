BTSO Meclisi’nde devir teslim

BTSO'nun 10 Nisan'da yapılan seçimlerinin ardından Meclis Başkanlığı için devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) Ali Uğur, Meclis Başkanlığı görevini Remzi Topuk'tan devraldı. Gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, geride kalan 5 yıllık süreçte Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Burkay, "Kent ekonomisinin tarihine yön veren bu süreçte Odamızın Meclis Başkanlığı görevini layıkıyla yürüten Remzi Topuk'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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