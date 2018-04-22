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Meclisi’nde

Giriş Tarihi: 22.4.2018
BTSO Meclisi’nde devir teslim

'nun 10 Nisan'da yapılan seçimlerinin ardından Meclis Başkanlığı için töreni gerçekleştirildi. Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) Ali Uğur, Meclis Başkanlığı görevini Remzi Topuk'tan devraldı. Gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, geride kalan 5 yıllık süreçte Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Burkay, "Kent ekonomisinin tarihine yön veren bu süreçte Odamızın Meclis Başkanlığı görevini layıkıyla yürüten Remzi Topuk'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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BTSO Meclisi’nde devir teslim
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