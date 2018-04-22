Bursa’ya değer katıyor

Son projeleri, 356 daireden oluşan Tuana Evleri ve 72 daireden oluşan Silva Balat'ı planladıkları bitiş tarihinden aylar önce tamamlayıp daire sahiplerine teslim eden Alpiş Group, inşası devam eden 2 projesiyle de nitelikli projeler üretmeye devam ediyor. 'Alpiş Aden House' ve 'Alpiş Hünkâr Konakları' projeleriyle kentin gelişimine katkıda bulunduklarını ifade eden Alpiş Group Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Karaalp, her iki projeyi de erken teslim etmeyi planladıklarını belirtti.

6 AY ERKEN MÜJDESİ

İstanbul Caddesi üzerinde yaklaşık 8 ay önce inşası başlayan 690 daire ve 2 Bin metrekarelik mağazalardan oluşan 'Alpiş Aden House' projesi yüzde 50 seviyesine ulaştı. Bursa'nın yeni cazibe bölgelerinden biri olacak İstanbul Caddesi üzerinde, Tuana Evleri'nin yanında 300 Milyon TL yatırımla hayata geçen Alpiş Aden House projesinin bölgeyle birlikte Bursa'ya değer katacağını belirten Alpiş Group Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Karaalp, Alpiş Group olarak kaliteden ödün vermeden, doğru projeleri en uygun şartlarda hayata geçirdiklerini belirtti. Karaalp, "Aden House projesinin hafriyat ve forekazık çalışmalarına 8 ay önce başlamıştık. Projeyi 24 ayda bitirmeyi hedeflemiştik ancak Alpiş Group her projesinde olduğu gibi bu projesinde de teslim tarihini öne çekti. Bir aksilik olmazsa hedeflediğimiz teslim tarihinden 6 ay önce yani 2018'in sonunda dairelerimizi teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

'KONFOR YENİDEN TANIMLANDI'

Alpiş Aden House devam ederken Aralık 2017'de temelleri atılan Alpiş Hünkâr Konakları projesi de Nilüfer'in en prestijli lokasyonlarından Odunluk'ta yükseliyor. Alpiş Group imzası taşıyan Hünkâr Konakları'na dair bilgiler veren Kerim Karaalp, bu projede lüks ve konforu ön planda tuttuklarını, büyük daire tipleri ve özel detaylarla bunu ortaya koyduklarını ifade etti. Karaalp, "Aralık 2017 de başlayan bu projemizde büyük dairelerimiz var. 3 blok 30 özel daireden oluşan projemizde 4,5+1, 5+1 ve 6+1 daire tiplerimiz mevcut. Her daireye 2 araçlık kapalı otopark planladık" dedi.