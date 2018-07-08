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, 3D simülasyonla anlatılacak

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
15 Temmuz, 3D simülasyonla anlatılacak
MUSTAFAKEMALPAŞA Belediyesi, Destanı konulu çok boyutlu simülasyon gösterimi ile FETÖ hain darbe girişimini halkın hafızasında canlı tutuyor. Geçtiğimiz yıl 10 bin kişiye ulaşan gösterim, hain kalkışmanın 2'nci yıldönümünde bir kez daha vatandaşların izlenimine sunulacak. 15 Temmuz Demokrasi ve kapsamında, Adnan Menderes Meydanı Esnaf Çarşısı girişinde kurulacak olan simülasyon, 9 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tüm vatandaşlara açık olacak. 4 dakika süren gösterimde, hain darbe girişimiyle ilgili görüntüler, harekete duyarlı şekilde hazırlanan videolar aracılığıyla VR gözlükleri takılarak izlenebilecek.
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15 Temmuz, 3D simülasyonla anlatılacak
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