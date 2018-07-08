15 Temmuz, 3D simülasyonla anlatılacak

MUSTAFAKEMALPAŞA Belediyesi, 15 Temmuz
Destanı konulu çok boyutlu simülasyon gösterimi ile FETÖ hain darbe girişimini halkın hafızasında canlı tutuyor. Geçtiğimiz yıl 10 bin kişiye ulaşan gösterim, hain kalkışmanın 2'nci yıldönümünde bir kez daha vatandaşların izlenimine sunulacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
kapsamında, Adnan Menderes Meydanı Esnaf Çarşısı girişinde kurulacak olan simülasyon, 9 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tüm vatandaşlara açık olacak. 4 dakika süren gösterimde, hain darbe girişimiyle ilgili görüntüler, harekete duyarlı şekilde hazırlanan videolar aracılığıyla VR gözlükleri takılarak izlenebilecek.