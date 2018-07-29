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’dan eğitim vadisi’ne ‘muhteşem’ cami

Ticaret ve Sanayi Odası, Eğitim Kampüsü’ne özgün bir mimariye sahip 2 bin 100 kişilik cami kazandırıyor. 2 bin 500 metrekarelik dev caminin, ağustos ayının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 29.7.2018
BTSO’dan eğitim vadisi’ne ‘muhteşem’ cami
ekonomisine yön veren projelerin yanı sıra sosyal sorumluluk alanında rol model çalışmalara imza atan tarafından "Eğitime Yüzde 100 Destek" projesi kapsamında kente kazandırılan BTSO Eğitim Vadisi'nde iki yeni proje daha hayata geçiyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından inşa edilen ' 'nin yanı sıra bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapımına başlanan BTSO Camisi'nin inşaatında ise sona gelindi. Veysel Karani Mahallesi'nde yer alan BTSO Camisi'nin mimarisi ise dikkat çekiyor. 3 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü Eğitim Vadisi'nde yer alacak BTSO Camisi, bin 590 metrekarelik kapalı, 930 metrekarelik açık ibadet alanına sahip. 2 bin 100 kişi kapasiteli yapı, özgün mimarisi ve tasarımı ile dikkat çekiyor. Eşsiz bir tasarıma sahip caminin üst kısmında ise 'Allah' yazısının yerleştirilmesi çalışmaları sürüyor. BTSO olarak eğitimin her zaman insanlığın geleceğine yönelik bir yatırım olduğunu ifade eden Başkan İbrahim Burkay, 'TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ve 'BTSO Camisi'nin bölgenin önemli bir ihtiyacağını karşılayacağını söyledi. BTSO Camisi'nin Bursa'ya ve bölgeye hayırlı olmasını dileyen Burkay, "BTSO olarak eğitim anlamında önemli projelere imza attık. Hem hem de cami bölgemizin ihtiyacıydı. Anadolu Lisesi'nin inşaatı TOBB öncülüğünde devam ediyor. Bizlere gelen talepler doğrultusunda bölgenin ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz BTSO Camisi'nin inşaatına geçtiğimiz yıl Nisan ayında başladık. Ağustos ayının sonuna kadar inşaat çalışmalarını tamamlamayı ve ibadete açmayı hedefliyoruz" dedi.
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BTSO’dan eğitim vadisi’ne ‘muhteşem’ cami
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