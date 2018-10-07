Osmangazi Meydanı Bursa’ya nefes aldıracak

Osmangazi Belediyesi, 47 bin metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmalar ile Bursa
'ya ihtiyacı olan gerçek bir kent meydanını kazandırmaya hazırlanıyor. Santral Garaj Mahallesi'ndeki Osmangazi Belediye binası yanında sistemli bir kamulaştırma yürüten Osmangazi Belediyesi, bölgede toplam 7 binayı kamulaştırılarak yıktı. Yapılan kamulaştırmalar için yaklaşık 144 milyon TL kaynak kullanılırken, toplamda 2 bin metrekareden fazla alan elde edildi. Ortaya çıkan alana Kentsel Dönüşüm Hizmet binası kuran Osmangazi Belediyesi, kentsel dönüşüm uzmanları, şehir plancıları ve sosyologlar ile Kent Meydanı Kentsel Dönüşüm Projesi ile birlikte, Osmangazi'nin dönüşüm planlarını hazırlamayı sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi, şehrin merkezine 24 saat yaşayan yeni bir meydan inşa ediyor. Bursa'nın yeni cazibe merkezi olacak Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nin ilk etabındaki kamulaştırma yıkımları tamamlandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2 etap halinde hayata geçirilecek projenin ilk etabının temelinin önümüzdeki günlerde atılacağını açıkladı. 4 KATI OTOPARK
Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'ya değer katacak projelerinden olan Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi, özellikle 4 kat otoparkıyla şehrin trafik sıkıntısına önemli oranda çözüm sağlayacak. Son yıllarda çöküntü alanı haline gelen Santral Garaj bölgesi, proje kapsamında yapılan kamulaştırma yıkımlarıyla büyük ölçüde temizlendi. Yıkımların ardından enkazı kaldırılan
ve düzenleme yapılan meydan, şu an bile şehrin otopark ihtiyacına cevap vermeye başladı. Projeyle ilgili yaptıkları anketlerde en önemli talebin otopark olduğunu söyleyen Başkan Dündar, "Meydanın altında 4 katlı, bin 500 araçlık otopark inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği, günün 24 saatini geçirebileceği güzel bir meydan olacak" ifadelerini kullandı. KAMULAŞTIRMALAR TAMAM
Bölgedeki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nin detaylarını açıkladı. Şehrin merkezinde 40 dönüm üzerine 24 yaşayan bir meydan inşa edeceklerini anlatan Dündar, bu proje için Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, tüm siyasi partiler ve meclis üyeleri ve vatandaşların görüşünü aldıklarının altını çizdi. Bursa'nın ihtiyacı olan meydana yakın bir zamanda hayata geçireceklerini kaydeden Dündar, "Şehrin merkezinde çok fonksiyonlu bir meydan olacak. Şehir merkezinin yayalaştırılması, araç yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlayacak bir proje olarak planladık. Bu projenin en zor kısmı kamulaştırma çalışmalarıydı. Bu bölgede 84 adet bina kamulaştırdık ve kamulaştırma bedeli olarak bugüne kadar 145 milyon TL ödedik. İlk etaptaki kamulaştırma yıkımlarını bitirdik. Bundan sonraki süreçte ihalesini yaparak, birinci etabın ilk kazmasını vuracağız, Bursamız'a hayırlı olsun" dedi.