Botanik Park’a estetik dokunuş

BUGÜN NELER OLDU

Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan estetik dokunuşlarla Botanik Park, Bursa'ya yakışır hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressam ve sokak sanatı ekibiyle yürüttüğü çalışmalarla kenti açık hava sanat galerisine dönüştürmeyi sürdürüyor. Botanik Park içindeki 300 metrekare alanda yapılan çalışmalarda, ahşap unsurlar yenilendi. Meydan alanı, özel karışım boyalarla kırmızı ve siyah renge boyanarak, yüzeye müzik teması resmedildi ve parke taşları onarıldı. Diğer yandan yeşil alana, temaya uygun sıcak renklerde özel çiçeklendirmeyle peyzaj çalışması yapıldı. Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ise rutin çalışmalara ek olarak, yenilikçi çalışmalarla tematik bahçe revizyon çalışmalarını tamamladı.