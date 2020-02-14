Hızlı trende, ikinci ihaleye doğru

-Havsa arasında yapımına başlanılan Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı projesinde çalışmalar sürüyor. 2024 yılında tamamlanması planlanan hat yapım çalışmalarını TCDD İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ziyaret ederek bilgiler aldı. Çalışmalar kapsamında Halkalı-Çerkezköy kesiminin yapımında ise ihaleye çıkılması için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. İstanbul-Edirne arası seyahat süresini 3,5 saatten, 1 saat 35 dakikaya düşürecek olan Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hattın yapım çalışmalarına Edirne-Havsa arasında devam ediliyor. 4 yıl boyunca sürecek çalışmalar kapsamında 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesiminde ise ihaleye çıkılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde 530 milyon avro ihale bedeli olan projede, 275 milyon avro AB hibesi kullanılacağı daha önce açıklanmıştı. Edirne-Havsa arasındaki çalışmaları inceleyen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, yapım ihalesini alan Salini (İtalya)-Kolin ortaklığı yetkililerinden bilgi aldı. Bu hat açıldığında üzerinde saatte 200 km hızla yük ve insan taşınacak. Halkalı- Kapıkule demiryolu hattının hizmete girmesi ile Trans-Avrupa ulaştırma ağlarına yüksek kalitede bağlanmanın son aşaması tamamlanmış olacak.

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