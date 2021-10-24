Giriş Tarihi: 24.10.2021

Üniversitelilere her alanda tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim ve öğretimin başlamasıyla şehre gelen öğrencilere yönelik ‘Üniversitene Hoşgeldin Şöleni’ düzenledi. Başkan Alinur Aktaş, evlerde kalan üniversitelilerin suyu yüzde 50 indirimle kullanacağı müjdesini verdi