Üniversitelilere her alanda tam destek

Eğitime ve ülkemizin yarınları olan gençlere büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin de yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi ve Birlik Vakfı işbirliğinde bu sene 5'incisi yapılan 'Üniversitene Hoşgeldin Şöleni', öğrencilerin yoğun katılımıyla Uludağ Üniversitesi Görükle Kampusu'nda başladı. 20-21 Ekim tarihleri arasında düzenlen şölen, öğrencilerin büyük ilgisi üzerine bir gün daha uzatıldı. Alanda kurulan öğrenci toplulukları stantlarını gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversitelilerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Son dönemde öğrencilere yurt konusunda da yardımcı olduklarını anlatan Başkan Aktaş, evlerde kalan üniversitelilerin suyu yüzde 50 indirimle kullanacağını söyledi. Başkan Aktaş Twitter'dan, "Yurt sorunu yaşayan öğrencilerimizin yanında durduğumuz gibi evde kalan üniversiteli genç kardeşlerimize de destek oluyoruz. Öğrenci belgesi ile başvuru yapan üniversite öğrencilerimizin su faturalarının yarısı bizden. Yani %50 indirimli… Her zaman yanınızdayız gençler" mesajını paylaştı. Kurdukları Gençlik Kulübü'ne üye olmalarını da tavsiye eden Başkan Aktaş, gençlerin kendilerini birden fazla alanda geliştirmelerini istedi. Üniversitelerin diplomadan ziyade fırsatlar sunan yapılar olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, gençlere her daim destek olmaya hazır olduklarını belirtti. Şölenin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar ve kurumların temsilcileri katıldı. Gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunan Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin her zaman yanlarında olacağını belirtti. Kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu ve bundan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Aktaş, şölenin öğrencilerin sosyalleşmesi adına önemli olduğunu dile getirdi. İki gün planlanan etkinliğin bir gün daha uzatıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Gençlerin her zaman büyük düşünmesi gerekir. Bursa çok özel bir şehir. Bu şehirden istifade edin. Üniversite toplulukları bizden etkinlik, program istesin. Destek olmaya hazırız. Sizler için neler yapabiliriz diye yeni projelere kafa yoruyoruz. Öğrenciler bizler için kıymetli ve değerli" dedi.