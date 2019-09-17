99/4 Askerlik yeri sorgulama ekranı: 99/4 Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Açıklanacağı tarih duyuruldu!

Askerlik yeri ne zaman belli olur sorusundaki aramalar internet üzerinden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklama sonrasında 99/4 askerlik yeri binlerce genç tarafından merak edilmeye başlandı. Kasım ayı celp dönemi için tarih belli oldu. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olur?

ASKERLİK YERİ SORGULAMA 99/4 NASIL YAPILIR?

Askerlik yeri sorgulama ekranı e devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Haberimizin devamında sorgulama ekranına ve askerlik yerleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz…