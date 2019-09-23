Askerlik yerleri açıklandı mı? ASAL MSB ile 99/4 Askerlik yerleri hızlı sorgulama ekranı!

Bugün açıklanması beklenen askerlik yerleri için geri sayım başladı. Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kasım celbi 99/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. e-Devlet üzerinden açıklanacak sonuçlar için heyecan sürerken (MSB) Milli Savuna Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yerler belirlendi. ASAL MSB ile 99/4 askerlik yerleri sorgulama ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! ASAL MSB İLE 99/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için heyecan dorukta. Bugün Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan 99/4 askerlik yerlerini haberimizin detaylarından öğrenebilir, süreç ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.