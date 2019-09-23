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açıklandı mı? ile 99/4 hızlı sorgulama ekranı!

Gündemin en yoğun ilgi gören konularından bir tanesi " açıklandı mı?" sorusunun yanıtı oluyor. Vatani görevini yerine getirmek için bekleyen adaylar sonuçlarını merak ediyorlar. Heyecanın dorukta olduğu konu için () resmi sosyal medya hesabından; Ekim, Kasım ve Aralık ayları celp dönemlerine ilişkin açıklamayı geçtiğimiz gün yaptı. Adaylar heyecan içerisinde yerlerin açıklanmasını beklerken sık sık da 'ın resmi sitesini takip ediyorlar. Bu bakımdan yoğun ilgi gören 99/4 ekranına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.9.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 15:35
Askerlik yerleri açıklandı mı? ASAL MSB ile 99/4 Askerlik yerleri hızlı sorgulama ekranı!

Bugün açıklanması beklenen için geri sayım başladı. Vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Kasım celbi 99/4 ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. e-Devlet üzerinden açıklanacak sonuçlar için heyecan sürerken () Milli Savuna Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yerler belirlendi. MSB ile 99/4 ekranına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI! ASAL MSB İLE 99/4 ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

Vatani görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için heyecan dorukta. Bugün Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan 99/4 askerlik yerlerini haberimizin detaylarından öğrenebilir, süreç ile ilgili gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Askerlik yerleri açıklandı mı? ASAL MSB ile 99/4 Askerlik yerleri hızlı sorgulama ekranı!
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