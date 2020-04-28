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2020/2 ÖĞRENME EKRANI - Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Vatani görevini yerine getirmek isteyen çok sayıda gencin gözü MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2020 Mayıs celp dönemi açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere ülkemizdeki KOVİD-19 salgını nedeniyle terhis ve celp dönemlerinin ertelenmesi kararı alınmış ve bu karar son dakika olarak duyurulmuştu. Bunun ardından ise gün içerisinde binlerce genç " 2020/2 Mayıs celp dönemi Askerlik yerleri belli oldu mu, açıklandı mı?" gibi sorularına yanıt arıyor. Bu kapsamda tüm detayları derlediğimiz haberimizden aynı zamanda gelişmeleri ve son dakika haberlerini takip edebilir sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre; nasıl ve nereden yapılır, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 28.4.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 09:17 ABONE OL
2020/2 ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENME EKRANI - Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

sorgulama ve son dakika gelişmeleri: Bilindiği üzere ülkemizde görülen salgın nedeniyle toplu alanlarda bulunmanın büyük tehlike arz ettiği şu günlerde bu noktalardan birisi olan kışla ve askerlik görevinin yapıldığı tüm merkezlerde terhis dönemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve celp dönemlerinin yeniden belirlenmesi kararlaştırılmış sonrasında ise tarafından gelen son dakika haberiyle celp ve terhislerin ertelenmesi kararı alınmıştı. Buna göre; Binlerce kişi 2020 Mayıs Celp dönemi nasıl ve nereden yapılır? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 2020 Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU, AÇIKLANDI MI?

Bu sene Mayıs ayı celplerinde ertelenmeye gidildiği yönündeki kararlar sonrasında adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen gençler gün içerisinde 2020/2 Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte detaylar…

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2020/2 ASKERLİK YERLERİ ÖĞRENME EKRANI - Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
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