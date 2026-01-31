Sahil Güvenlik Komutanlığına 40 Sözleşmeli Subay Alımı Yapılıyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.01.2026 17:18 Son Güncelleme: 31.01.2026 17:20

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere erkek ve kadın adaylar arasından toplam 40 sözleşmeli subay alınacak. Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere erkek ve kadın adaylar arasından toplam 40 sözleşmeli subay alınacak.

Temin işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Başvurular için son tarih 9 Şubat olarak açıklandı.

Alım Yapılacak Branşlar ve Kontenjanlar

  • Güverte: 7 erkek, 1 kadın
    (Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği / Güverte – KPSS ve ALES şartı yok)

  • Makine: 6 erkek, 1 kadın
    (Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği – KPSS ve ALES şartı yok)
  • İkmal: 8 erkek, 2 kadın
    (Lojistik, Lojistik Yönetimi, Maliye, İktisat – KPSS P3 en az 65, ALES EA en az 65)
  • Bilgisayar Mühendisi: 2 erkek, 1 kadın
    (Bilgisayar, Yazılım, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği)
  • Elektronik Mühendisi: 2 erkek, 1 kadın
    (Elektronik / Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
  • Elektrik Mühendisi: 2 erkek
    (Elektrik / Elektrik-Elektronik Mühendisliği)
  • İnşaat Mühendisi: 2 erkek
    (İnşaat Mühendisliği)
  • Hukuk: 4 erkek, 1 kadın
    (Hukuk Fakültesi – KPSS P4 en az 70, ALES EA en az 70)

Şehit ve Malul Yakını Kontenjanı

Güverte, Makine, Elektronik Mühendisliği ve İkmal branşlarında 1'er kontenjan, şehit veya malul eş ve çocukları için ayrıldı.

Başvurularda son tarih 9 şubat

Adaylar, başvurularını 9 Şubat tarihine kadar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilen usul ve esaslara göre yapabilecek.

