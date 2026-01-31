Sahil Güvenlik Komutanlığına 40 Sözleşmeli Subay Alımı Yapılıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda görevlendirilmek üzere erkek ve kadın adaylar arasından toplam 40 sözleşmeli subay alınacak.
Temin işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Başvurular için son tarih 9 Şubat olarak açıklandı.
Alım Yapılacak Branşlar ve Kontenjanlar
Güverte: 7 erkek, 1 kadın
(Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği / Güverte – KPSS ve ALES şartı yok)
Şehit ve Malul Yakını Kontenjanı
Güverte, Makine, Elektronik Mühendisliği ve İkmal branşlarında 1'er kontenjan, şehit veya malul eş ve çocukları için ayrıldı.
Başvurularda son tarih 9 şubat
Adaylar, başvurularını 9 Şubat tarihine kadar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilen usul ve esaslara göre yapabilecek.