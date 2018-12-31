Cevap:

Normal emeklilikte 20 yıl, 48 yaş ve 5525 gün şartları var. Yaşı tamam, yılı da tamam ancak prim eksik. Eğer 1991 sonrasında doğumları varsa borçlanarak prim kazanabilir ya da çalışması gerekiyor.

3.600 günden emeklilik hakkı var. Bunun için önce 3600'ü tamamlaması gerekir. Yaş şartı ise 58 olacaktır.