Cevap:

Asgari ücretin neti hesaplanırken, bekar bir işçi için geçerli AGİ bunun içine katılır. Yani bu seneki asgari ücretten gidersek 2020 liralık net ücretin içinde 191 liralık AGİ ücreti bulunuyor.

Eğer bu işçi evli ve çocuk sahibiyse agi yükseliyor. AGİ'nin 191,88 kuruşluk bekar için belirlenen rakamını aşan her kısım asgari ücrete eklenip ayrıca ödenir.

Örneğin; eşi çalışmayan 1 çocuklu bir işçinin AGİ ücreti 259 lira 04 kuruştur. 191,88 kuruştan fazla olan 67 lira 16 kuruş net asgari ücrete eklenerek ödenir ve bu işçinin maaşı 2.088,06 lira olur.

Hesap şöyle yapılıyor: 2020,90+67,16= 2.088,06 lira…