Cevap:

Cevap: Kızlarınız için yani öğrenciler için isteğe bağlı sigorta yapılabilir. Bunun için dışardan prim ödemeniz gerekir. Ancak bir işyerinde sigortalı gösterirseniz fiilen çalışma olmadığı için bu geçersiz sayılır unutmayın. Bu primler tabiki ileride kullanılır ama isteğe bağlı sigorta bağ-kur kapsamında unutmayın.