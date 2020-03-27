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Sabah memurlar: olup çalışanlar alabilir mi?

Coronavirüsü nedeniyle açıklanan bir dizi ekonomik paketler hayata geçmeye başladı. Bunlardan en çok merak edileni ise . Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? olup çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi? Sabah memurlar sizlerden gelen soruları cevaplıyor

Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 11:33 ABONE OL
Sabah memurlar: Emekli olup çalışanlar kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

Sabah memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor. Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanır? olup çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi?

Soru: Emekliyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek bir işyerinde çalışıyorum. İşyerinde kısa çalışma uygulaması başlayacak. Ben de yararlanabilir miyim?

Cevap: İş sözleşmesine istinaden bir işyerinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmasını sürdüren emekliler, çalıştıkları bu süre içerisinde hem kendilerinden işsizlik sigortası primi kesilmemesi, hem de işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık (emeklilik) aylığı alınmaması şartı olması nedeniyle, kendi istek ve iradeleri dışında işten çıkartılmış olsalar dahi kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaktadırlar

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Sabah memurlar: Emekli olup çalışanlar kısa çalışma ödeneği alabilir mi?
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