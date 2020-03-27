Sabah memurlar: Emekli olup çalışanlar kısa çalışma ödeneği alabilir mi?

Sabah memurlar sizlerden gelen soruları yanıtlıyor. Kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanır? Emekli olup çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi?

Soru: Emekliyim. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek bir işyerinde çalışıyorum. İşyerinde kısa çalışma uygulaması başlayacak. Ben de yararlanabilir miyim?

Cevap: İş sözleşmesine istinaden bir işyerinde sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmasını sürdüren emekliler, çalıştıkları bu süre içerisinde hem kendilerinden işsizlik sigortası primi kesilmemesi, hem de işsizlik ödeneğinden yararlanılabilmesi için herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık (emeklilik) aylığı alınmaması şartı olması nedeniyle, kendi istek ve iradeleri dışında işten çıkartılmış olsalar dahi kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamaktadırlar