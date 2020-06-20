Memur ve emekliye zam! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranı açıklanacak. Açıklanan bu oranla birlikte milyonlarca vatandaşın maaşına zam yapılacak. Memurlar ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekliliere yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ipucu Merkez Bankası'nın Haziran ayı beklenti anketinden geldi.
FARK GÖRÜNDÜ
Ekonomistlerle yapılan ankette, enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 0.50 oldu. Buna göre; ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.09 olacak.
Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 1.09 enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a yükselecek.
KİM, NE ALACAK?
Yüzde 5.09'luk tahmine göre en düşük aylıklar da belli oldu. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya çıkacak.
Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 874 liraya ulaşacak.
TARİHLER BELLİ OLDU
Memurlar ve emekliler, zammı Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek, ay içinde de hesaplarında görecek.
Zamlı maaşlar memurlara 15 Temmuz'da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de tahsis numaralarının son rakamına göre 17-29 Temmuz'da ödenecek.
Maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılan memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ödemelerini zamsız olarak alacak. Fark daha sonra yatırılacak.
Emeklilerin Temmuz'da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak. Maaşlar artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme, yeni maaşın yüzde 4'ü olacak.
Kaynak: Takvim