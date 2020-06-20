Memur ve emekliye zam! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılan memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ödemelerini zamsız olarak alacak. Fark daha sonra yatırılacak.

Emeklilerin Temmuz'da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak. Maaşlar artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme, yeni maaşın yüzde 4'ü olacak.

Kaynak: Takvim