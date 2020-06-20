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Memur ve emekliye ! En düşük maaşı ne kadar olacak?

Milyonlar vatandaşın maaşını ilgilendiren Temmuz zammı yaklaşıyor. 6 aylık enflasyon zammı ne kadar olacak? Beklenti anketi ile ilgili ipuçları gelmeye başladı. Gelen son dakika bilgilerine göre memur ve emeklilere yüzde 5. 09 oranında tahmin ediliyor. maaşlarına yapılacak zam oranı netleşmeye başlarken diğer yandan SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak oran ne kadar olacak? En düşük memur ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 20.6.2020 11:50 Son Güncelleme: 20.6.2020 11:51 ABONE OL
Memur ve emekliye zam! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranı açıklanacak. Açıklanan bu oranla birlikte milyonlarca vatandaşın maaşına yapılacak. Memurlar ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Memur ve emekliliere yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ipucu Merkez Bankası'nın Haziran ayı beklenti anketinden geldi.

Memur ve emekliye zam! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

FARK GÖRÜNDÜ
Ekonomistlerle yapılan ankette, enflasyon tahmini Haziran ayı için yüzde 0.50 oldu. Buna göre; ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.09 olacak.

Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 1.09 enflasyon farkıyla yüzde 5.09'a yükselecek.

Memur ve emekliye zam! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

KİM, NE ALACAK?
Yüzde 5.09'luk tahmine göre en düşük aylıklar da belli oldu. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 219 liraya çıkacak.

Memur ve emekliye zam! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 796 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 874 liraya ulaşacak.

Memur ve emekliye zam! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

TARİHLER BELLİ OLDU

Memurlar ve emekliler, zammı Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek, ay içinde de hesaplarında görecek.

Zamlı maaşlar memurlara 15 Temmuz'da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de tahsis numaralarının son rakamına göre 17-29 Temmuz'da ödenecek.

Memur ve emekliye zam! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılan memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden, ödemelerini zamsız olarak alacak. Fark daha sonra yatırılacak.

Emeklilerin Temmuz'da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak. Maaşlar artacağı için, bunun üzerinden hesaplanan ek ödemenin tutarı da yükselecek. Ek ödeme, yeni maaşın yüzde 4'ü olacak.

Kaynak: Takvim

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Memur ve emekliye zam! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
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