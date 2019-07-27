POMEM alımı ne zaman yapılacak? 2019 EGM POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

Polis olmak isteyen adaylar hayallerini gerçekleştirebilmek için aylar öncesinden sınavlara hazırlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun müjdesini verdiği 10 bin polis alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bu bağlamda '' POMEM alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?'' sorularının yanıtları araştırılıyor. Bakan Soylu'nun en son açıklamasında ise, ön lisans mezunları için 70 olan KPSS şartının 65 'e düşürülmesi için çalışmaların yapıldığı, büyük ihtimalle ön lisans mezunu polis memuru alımında KPSS şartının 65 olacağını ifade etti.

POMEM ALIMI NE ZAMAN? 2019

Pomem alımı 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. 10 Bin polis alımı hakkında merak edilen ayrıntıları haberimizin devamında derledik.

İşte tüm ayrıntılar;