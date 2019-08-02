PMYO taban puanları ve başvuru tarihleri belli oldu! EGM Polis Akademisi 2019 PMYO polis memur adayı alımı açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması geldi. Birçok vatandaşın merakla beklediği Polisl Meslek Yüksek Okulu 2019 başvuruları hakkında detaylı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şartlar ve sürece ilişkin detaylar yer alırken başvuru tarihleri de resmi olarak duyuruldu. Peki, EGM PMYO başvuru şartları ve puanları neler?

EGM'DEN 2019 İÇİN PMYO DUYURUSU! BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. İşte başvuruda bulanacak adayların bilmesi gerekenler, başvuru şartları ve başvuru tarihleri...