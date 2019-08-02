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taban puanları ve başvuru tarihleri belli oldu! Polis Akademisi 2019 PMYO polis memur adayı alımı açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen haberine göre Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı 'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacak. Yayımlanan duyuruda MPYO 2019 başvuru tarihleri ve TYT (YKS) taban puanları da yer alıyor. 2019 PMYO memur adayı alımı duyurulduktan sonra başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, PMYO 2019 polis memuru adayı alımı için şartlar neler ve başvuru nasıl yapılır? İşte tarafından duyurulan PMYO polis memuru adayı ilanı 2019 ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 2.8.2019 23:08 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 23:08
PMYO taban puanları ve başvuru tarihleri belli oldu! EGM Polis Akademisi 2019 PMYO polis memur adayı alımı açıklaması!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklaması geldi. Birçok vatandaşın merakla beklediği Polisl Meslek Yüksek Okulu 2019 başvuruları hakkında detaylı bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şartlar ve sürece ilişkin detaylar yer alırken başvuru tarihleri de resmi olarak duyuruldu. Peki, başvuru şartları ve puanları neler?

EGM'DEN 2019 İÇİN PMYO DUYURUSU! BAŞVURU ŞARTLARI VE BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek. İşte başvuruda bulanacak adayların bilmesi gerekenler, başvuru şartları ve başvuru tarihleri...

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PMYO taban puanları ve başvuru tarihleri belli oldu! EGM Polis Akademisi 2019 PMYO polis memur adayı alımı açıklaması!
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