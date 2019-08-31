Bekçi alımında boy, kilo endeksi nasıl olmalı? Bekçi alımı boy ve kilo şartları

Kamu memuru statüsünde devlet güvencesi altında iş sahibi olmak isteyen pek çok genç, bekçilik şartlarını araştırıyor. Yapılan açıklamalar ve yayımlanan yönetmelikler doğrultusunda bekçi kadrolarında istihdam edilecek kişilerde birtakım özellikler aranırken bu kişiler bazı sağlık şartlarını sağlaması bekleniyor. Yönetmelikte, adaylarda aranan sağlık koşulları detaylı olarak açıklanmış olsa da bazı konularda adayların kafalarında soru işaretleri mevcut. Bu soru işaretlerinden bir tanesi de boy kilo endeksi. Adayların vücutlarındaki yağ oranlarının boy uzunlukları ile orantılı olması gerektiğini açıkça ifade eden yönetmelik, boy kilo endeksinin hangi aralıkta olması gerektiği konusunda bir değer aralığı belirlemiş durumda.

BEKÇİ ALIMINDA BOY KİLO ENDEKSİ HANGİ ARALIKTA OLMALI?

Öncelikle bekçi alımı boy şartına göre, bekçi olmak isteyen adayların en az 167 santimetre boyunda olması gerekiyor. Boyu bu değerin altında olan adayların bekçi olmak için diğer süreçleri katılması ne yazık ki mümkün değil.

Polis Akademisi tarafından yayımlanan yönetmelik doğrultusunda, bekçi olmak üzere başvuruda bulunacak olan adayların vücut kitle endekslerinin 17 ila 27 arasında olması gerekiyor. Bu değer aralığının altında ya da üstünde olan kitlen endeks değerlerine sahip olan adayların başvuruları kabul edilmiyor.