Bekçilerin çalışma günleri ve saatleri nasıl?

Ülkemizin güvenlik ihtiyacı göz önünde bulundurularak hayata geçirilen bekçilik mesleğine vatandaşların ilgisi büyük. Pek çok genç, bekçi kadrolarında istihdam ederek devlet memuru statüsünde çalışmanın hayalini kuruyor. Zorlu bir süreçten oluşan bekçilik yazı sınav ve mülakatlarını başarıyla tamamlayıp bekçi olmaya hak kazanan kişileri, meslek hayatında da zorlu bir süreç bekliyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na esasen haftanın 5 günü çalışıp 2 gün izin yapan devlet memurlarının aksine çalışma koşullarında daha ağır şartlar bulunan ve daha fazla süre çalışan bekçilerin çalışma saatleri ve günleri merak ediliyor.

BEKÇİLİK ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

Bekçiler, her ne kadar devlet kadrolarında istihdam edilmiş memur statüsünde görevli olarak çalışma hayatlarını sürdürseler de, çalışma şartları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yerine 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'na göre düzenlenmiştir. Kanunun 2. maddesi uyarınca bekçilerin çalışma saatleri gün ışığı ile doğru orantılıdır. Bu madde doğrultusunda bekçilerin genellikle güneşin batışından doğuşuna kadar çalıştıkları söylenebilir. Bekçilerin çalışma saatleri mülkiye amirleri tarafından belirlenir. 2 ayda bir düzenlenen çalışma saatleri, bekçiler ile paylaşılır.

Bekçiler, ülkenin farklı bölgelerinde güneşin doğuş ve batış saatine göre değişkenlik göstermekle birlikte akşam saat 18:00 ila sabah saat 06:00 arasında çalışırlar. Fakat bekçilerin görev yerlerinin asayiş durumu doğrultusunda mülki amirlerinin talebi doğrultusunda dönemsel olarak daha esnek saatlerde çalışmaları da mümkündür.

BEKÇİLERİN İZİN GÜNLERİ

Bekçiler, haftanın altı günü çalışıp bir gün izin yaparlar. İzin günleri ise amir tarafından belirlenir. Söz konusu izin günü, haftanın herhangi bir günü olabilir. Burada izin yapılacak gün mülki amir tarafından, ekibin çalışma düzenine ve niceliğine göre belirlenir.