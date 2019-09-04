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25. Dönem 500 Kadın öğrenci alımı yapıyor! POMEM başvurular ne zaman başlıyor?

31 ağustos tarihinde yayınladığı duyuruda 500 kadın öğrenci alımı yapacağını duyurdu. Polis olmak isteyen adaylar 25. Dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusuna cevap arıyor. Peki, başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 4.9.2019 11:46
POMEM 25. Dönem 500 Kadın öğrenci alımı yapıyor! POMEM başvurular ne zaman başlıyor? PÖH

25. Dönem Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere 500 kadın öğrenci alacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen kadın adaylar başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. POMEM 25. Dönem başvuruları tarafından alınacak.

POMEM 500 KADIN ÖĞRENCİ ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Söz konusu 2019 alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

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POMEM 25. Dönem 500 Kadın öğrenci alımı yapıyor! POMEM başvurular ne zaman başlıyor? PÖH
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