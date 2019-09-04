POMEM 25. Dönem 500 Kadın öğrenci alımı yapıyor! POMEM başvurular ne zaman başlıyor? PÖH

POMEM 25. Dönem Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere 500 kadın öğrenci alacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen kadın adaylar başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyor. POMEM 25. Dönem başvuruları Polis Akademisi tarafından alınacak.

POMEM 500 KADIN ÖĞRENCİ ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.