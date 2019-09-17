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komiser yardımcısı alımı yapacak! şartları nelerdir?

komiser yardımcılığı alımı yapılacağı tarafından tüm adaylara duyuruldu. 200'ü kadın olmak üzere tam 2 bin komiser yardımcısı öğrenci alımı yapılacak. Adayların gözü Polis Akademisi'nin yapacağı duyurularda. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yapılacak olan alımlar için araştırmalar sürüyor. şartları nelerdir? PAEM komiser yardımcılığı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.9.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 09:08
PAEM komiser yardımcısı alımı yapacak! Polis Akademisi PAEM komiser yardımcılığı şartları nelerdir?

komiser yardımcısı alım başvuruları ne zaman başlayacak sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. komiser yardımcılığı alımı hakkında 31 Ağustos tarihinde duyuru yayınlamıştı. Başvurmak isteyen adaylar şartları ve detayları merak ediyor. Peki, başvuru şartları nelerdir? PAEM komiser yardımcısı alım başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

PAEM KOMİSER YARDIMCILIĞI ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Akademisi geçtiğimiz ay konu hakkındaki duyurusunda 200 kadın olmak üzere tam 2 bin komiser yardımcısı alacağını bildirmişti. Şartları ve başvuru detaylarını haberimizin diğer sayfalarından bulabilirsiniz…

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PAEM komiser yardımcısı alımı yapacak! Polis Akademisi PAEM komiser yardımcılığı şartları nelerdir?
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