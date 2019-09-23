POMEM özel harekat, PAEM komiser yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir? PAEM ve POMEM PÖH başvuruları nasıl yapılır? Polis Akademisi duyurdu!

POMEM ve PAEM başvuruları geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Başvurmak isteyen binlerce aday POMEM, PAEM başvuru şartlarını ve detaylarını araştırıyor. Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyurularda adaylar için tüm bilgiler verildi. Haftalar önce yapılan duyuruda 200'ü kadın olmak üzere 2 bin komiser yardımcısı ve 500 kadın özel harekat alınacağı bildirildi. Peki, POMEM PÖH ve PAEM başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman sona eriyor? İşte Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyurular…

POMEM PÖH VE PAEM BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. 2019-2020 eğitim döneminde yetiştirilmek için alınacak adaylar ile ilgili tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz…